Formazioni ufficiali Lecce-Brescia, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Lecce-Brescia, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Via del Mare pronto a ospitare l’incontro tra i giallorossi che vogliono vincere per tenere vive le speranze di salvezza e le Rondinelle che ormai sembrano doversi rassegnare alla retrocessione, ma che vorranno trascinare con loro anche i giallorossi. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 22 luglio, queste le scelte di Liverani e Lopez. Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, Donnarumma. Leggi su sportface

