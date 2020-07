FORMAZIONI Lecce Brescia: Lapadula titolare, c’è Tonali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Brescia Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Brescia, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore: Liverani. Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Al. Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Lopez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

