F1, Toto Wolff tuona: “Le critiche della Ferrari al regolamento sono una ca****a” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Toto Wolff non ha accettato di buon grado le dichiarazioni di Mattia Binotto, il quale ha criticato la complessità del regolamento per quanto riguarda le power unit. Il team principal della Mercedes ha prontamente risposto a tono, senza espressioni metaforiche ma, anzi, tuonando sonoramente: “Le critiche della Ferrari al regolamento sono una ca***ta. Ad Austin ci sono stati chiarimenti su ciò che è permesso fare o no: cose importanti ma non sorprendenti. Se le regole vengono seguite tutto risulta molto chiaro“. Duro attacco, dunque, di Wolf al mondo Ferrari, scagliato ai microfoni di Inside Racing e volto a confermare la ... Leggi su sportface

