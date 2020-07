F1 Mercedes, Wolff: "Le critiche della Ferrari al regolamento sono una c..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) BRACKLEY - ' Le critiche della Ferrari al regolamento sono una cazzata '. Va giù duro Toto Wolff, team principal della Mercedes, contro le accuse mosse da Maranello circa la complessità regolamento ... Leggi su corrieredellosport

OA_Sport : #F1, Leo Turrini: “Anno sotto zero per la #Ferrari. Formula #Mercedes? C’è una violazione del segreto industriale”… - ItMbenz : Wolff conferma Russell come parte del piano 'a lungo termine' di Mercedes #Formula1 #MercedesF1… - spontonc : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT Toto Wolff e la Mercedes sono insaziabili. Grazie alla Ferrari? - FUnoAT : #F1 #FUnoAT Toto Wolff e la Mercedes sono insaziabili. Grazie alla Ferrari? - lucapatrone73 : RT @diegocatalano77: Toto Wolff e la #Mercedes sono insaziabili. Grazie alla #Ferrari? #F1 #FUnoAT #EssereMercedes -