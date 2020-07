Euro 2022, l’Italdonne riparte da Empoli. Bertolini: “Mi aspetto voglia ed entusiasmo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Italia femminile riparte da Empoli. Dopo il lungo stop per via dell’emergenza coronavirus, le azzurre devono ritrovare il filo del discorso – stavano andando a gonfie vele negli scorsi mesi – e lo faranno allo stadio Castellani contro Israele giovedì 17 settembre, mentre poi l’Italdonne volerà a Zenica per affrontare la Bosnia Erzegovina martedì 22 settembre. L’Italia è a punteggio pieno nel girone di qualificazione a Euro 2022 e proverà a vincere anche queste due prime sfide. La ct azzurra Milena Bertolini prova a dare la carica così alle sue ragazze quando ancora mancano ancora due mesi agli appuntamenti: “Siamo felici di poter tornare in campo dopo così tanto tempo. Finalmente avremo modo di riprendere il ... Leggi su sportface

RaiSport : L'#Italia femminile riparte il 17 settembre a #Empoli contro #Israele ? Verso #Euro2022 le azzurre faranno poi visi… - sportface2016 : L'Italdonne riparte da Empoli a settembre per le qualificazioni a Euro 2022. Milena #Bertolini: 'Mi aspetto voglia… - _Sara10__ : RT @AzzurreFIGC: #Nazionale???? Il percorso verso #Euro2022???? riparte da Empoli e Zenica. ??? #Bertolini: “Mi aspetto voglia ed entusiasmo”… - giadus1 : RT @AzzurreFIGC: #Nazionale???? Il percorso verso #Euro2022???? riparte da Empoli e Zenica. ??? #Bertolini: “Mi aspetto voglia ed entusiasmo”… - AzzurreFIGC : #Nazionale???? Il percorso verso #Euro2022???? riparte da Empoli e Zenica. ??? #Bertolini: “Mi aspetto voglia ed entusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2022 Calcio donne: Euro 2022, Bertolini "Mi aspetto entusiasmo" - Calcio ANSA Nuova Europa Corridoio Vasariano, si lavora per l’apertura alle visite con biglietti speciali

Finalmente si parte. Se tutto andrà liscio, dall’assegnazione dei lavori nel 2020 all’inizio dei cantieri nel 2021, l’apertura alle visite del Corridoio Vasariano di Firenze avverrà nel 2022: avrà deg ...

Euro 2022, l’Italdonne riparte da Empoli. Bertolini: “Mi aspetto voglia ed entusiasmo”

L’Italia femminile riparte da Empoli. Dopo il lungo stop per via dell’emergenza coronavirus, le azzurre devono ritrovare il filo del discorso – stavano andando a gonfie vele negli scorsi mesi – e lo f ...

Finalmente si parte. Se tutto andrà liscio, dall’assegnazione dei lavori nel 2020 all’inizio dei cantieri nel 2021, l’apertura alle visite del Corridoio Vasariano di Firenze avverrà nel 2022: avrà deg ...L’Italia femminile riparte da Empoli. Dopo il lungo stop per via dell’emergenza coronavirus, le azzurre devono ritrovare il filo del discorso – stavano andando a gonfie vele negli scorsi mesi – e lo f ...