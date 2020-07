Dramma in India, uomo si suicida dandosi fuoco. La polizia indaga (Di mercoledì 22 luglio 2020) La polizia Indiana sta indagando sul suicidio di un uomo che si sarebbe dato fuoco dopo la nascita di una figlia femmina. Un uomo si è suicidato dandosi fuoco dopo la nascita di una figlia femmina. La tragica notizia arriva da un villaggio nello stato federato di Tripura in India ed è stata riportata dal Daily Mirror. Dopo essersi dato fuoco l’uomo, che si chiamava Pran Gobinda, è stato trasportato all’ospedale di Agartala dove è morto a causa delle ustioni. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe suicidato a causa delle pressioni della sua famiglia per avere un erede maschio. Purtroppo in alcune ... Leggi su bloglive

La tragedia del suicidio di un uomo in India non si conclude con la morte dell’uomo. Anche la moglie infatti, il cui nome era Supriya Das, è morta poco dopo il marito a causa di un infarto. A ...

Un giovane marito che si uccide solo perché attende una figlia femmina e non un maschio, come invece gli imponevano in famiglia, e la moglie che, distrutta dal dolore, non regge e muore di crepacuore.

