Diletta Leotta e Daniele Scardina lontani: lei vicina a un noto calciatore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continuano i rumors su una presunta crisi tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, coppia che nell’ultimo anno si è sempre dimostrata equilibrata e ha fatto poco parlare di se. Eppure nelle ultime settimane i due sono al centro del gossip, da quando Signoretti direttore di Nuovo ha annunciato sui social con estrema certezza che i due si erano detti addio. Intanto Scardina, che con un post su Instagram ha commentato ironicamente su un blaterale esagerato riguardo la sua vita privata, si trova a Ibiza in vacanza con gli amici mentre la giornalista è volata in Sicilia dalla sua famiglia. Da rilevare che fra i due non ci sono neanche scambi a distanza, qualche cuoricino o commento social. Ad alimentare l’ipotesi dell’addio anche il fatto che Diletta in ... Leggi su quotidianpost

