‘Dallo stornello al rap’: il progetto musicale di Elena Bonelli diventa (anche) un libro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo aver lanciato gli artisti Cranio Randagio, Mirkoeilcane, Emilio Stella, i Lontano da qui, Simone Gamberi e Nicole Riso, Elena Bonelli “La voce di Roma” ideatrice del progetto DALLO stornello AL RAP, torna alla ricerca di talenti che compongano nuovi brani in dialetto romano o in italiano con tema la città di Roma ma con una novità per questa 6°edizione, un focus sul Covid-19 che ha cambiato il nostro vivere quotidiano. “Sarà un’edizione dedicata al ricordo delle vittime della pandemia di COVID-19” spiega l’artista Bonelli in diretta social “Sarà data maggiore attenzione ai brani che trattino questo tema”. L’obiettivo del contest non cambia: risvegliare nei giovani under 35 capacità artistiche volte a creare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

