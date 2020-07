Costantino Della Gherardesca: il rischio è davvero enorme (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo articolo Costantino Della Gherardesca: il rischio è davvero enorme è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Costantino Della Gheradesca sta vivendo un momento particolare per quanto concerne il suo futuro lavorativo: la Rai ci sta pensando, ci sarà un addio per lui? Costantino Della Gherardesca verso l’addio Della conduzione di Pechino Express? L’indizio sta facendo preoccupare tutti i suoi numerosissimi fan e follower dal momento che, come sappiamo, l’indizio potrebbe riguardare … Leggi su youmovies

ScManente : RT @perchetendenza: #PechinoExpress: Perché lo show condotto da Costantino della Gherardesca lascerà Rai2 dopo otto anni per trasferirsi su… - dinuovomaggio : raga comunque vi volevo dire che ieri ho incontrato Costantino Della Gherardesca - zazoomblog : Pechino Express Costantino Della Gherardesca rischia di perdere la conduzione? - #Pechino #Express #Costantino… - fanpage : Nuovo amore per Costantino Vitagliano -