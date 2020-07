Corsa al vaccino Covid-19: Cina accusata di aver hackerato laboratori USA (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Corsa al vaccino per il Covid-19 è ormai diventata una lotta – a colpi di attacchi cibernetici – per la supremazia globale. Dopo la Russia, anche la Cina è accusata di aver rubato informazioni. Il dipartimento di giustizia statunitense, infatti, ha accusato la Cina di sponsorizzare e supportare il lavoro di alcuni hacker che hanno preso di mira dei laboratori americani impegnati nello sviluppo del vaccino. Due uomini di nazionalità cinese sono stati identificati come spie al servizio del governo di Pechino, che avrebbe facilitato i loro tentativi di intrufolarsi nei sistemi informatici di alcune grandi aziende statunitensi. I due sospetti, Li Xiaoyu e Dong Jiazhi, sono due ex studenti di ingegneria ... Leggi su giornalettismo

