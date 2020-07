Coronavirus, nessun caso e zero morti nel Foggiano: solo 56 positivi in Puglia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus in Puglia: anche nella giornata di oggi non si registrano nuovi contagi e decessi in tutta la Puglia come riporta il bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute su 2421 ... Leggi su foggiatoday

RegLombardia : #LNews Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+164) e nessun nuovo caso a Como e Lecco Report completo rig… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - fanpage : Parrucchieri positivi al coronavirus ma indossavano la mascherina: nessun contagio tra 139 clienti - radioalfa : Coronavirus in Campania. Ultimi dati: 19 nuovi positivi, 1 guarito, nessun decesso - TgrRai : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, nessun decesso registrato oggi ma 13 contagi in più, in totale 31.558. I guariti salgono a 25.91… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nessun Coronavirus, nessun nuovo decesso e 6 casi in Toscana Il Tirreno Coronavirus: invariati casi di Covid in Liguria mentre in provincia sono 5 in meno, lieve aumento degli ospedalizzati

Nessun decesso viene segnalato oggi in tutta la regione. In provincia di Imperia i casi accertati sono 86, ovvero 5 in meno di ieri. Rimane invariato, quest'oggi, il numero dei positivi al Covid-19 in ...

Coronavirus, brusco aumento dei contagi in Sicilia: 7 nuovi casi, uno in terapia intensiva

In Sicilia, all'inizio dell'epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto. Anche a livello nazionale le cifre sono in forte aumento. Nelle ultime ore sono stati ...

Nessun decesso viene segnalato oggi in tutta la regione. In provincia di Imperia i casi accertati sono 86, ovvero 5 in meno di ieri. Rimane invariato, quest'oggi, il numero dei positivi al Covid-19 in ...In Sicilia, all'inizio dell'epidemia, si registrano 3.153 i positivi al Coronavirus. Anche oggi nessun morto. Anche a livello nazionale le cifre sono in forte aumento. Nelle ultime ore sono stati ...