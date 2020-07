Conte: risultato trattativa in Ue appartiene agli italiani, li ringrazio (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Il risultato non appartiene ai singoli, neppure a chi vi parla, al governo, o alle forze di maggioranza. appartiene all'Italia intera'. Lo ha detto Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato. 'Gli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Conte risultato Conte, ora più forte per le riforme. Vede Mattarella Agenzia ANSA Casellati interrompe Conte: “Senatori, non si deve usare la macchina fotografica in Aula”

Recovery fund, Conte al Senato: risultato che appartiene all’Italia. “E’ un risultato che non appartiene al governo, e neppure alla maggioranza. E’ un risultato dell’Italia intera”. Con queste parole ...

Recovery fund, Conte: “Decisione di portata storica. Ue ha cambiato prospettiva. Interesse nazionale si rafforza nel perimetro europeo”

ecco dunque che Conte ci ha tenuto a sfoggiare umiltà: il successo non appartiene “ai singoli“. “Non appartiene a chi vi parla e al governo e se mi permettete neanche alle forze di maggiornanza, ma è ...

