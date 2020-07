Ciclismo, ecco la Sanremo dell'8 agosto (Di mercoledì 22 luglio 2020) stata presentata oggi presso la sede di Vittoria, che ne sarà anche lo sponsor principale, la 111a edizione de la Milano-Sanremo. La corsa organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport è in programma sabato 8 agosto. Il percorso ricalca nella sua interezza quello classico che collega Milano con la riviera di Ponente con il traguardo in Via Roma, dove nel 2019 si ... Leggi su gazzetta

L'8 agosto prende il via la Milano-Sanremo, ecco il percorso della prima Classica Monumento della stagione

Il percorso ricalca quello delle passate edizioni per una Classicissima come sempre incerta, ancora di più nella nuova data estiva, divisa tra chi proverà attaccare sul Poggio ed i velocisti che vorra ...

