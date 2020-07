"Blanc in pole per la panchina del Barcellona" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Barcellona, SPAGNA, - Laurent Blanc è tra i candidati per la panchina del Barcellona per il dopo Setien. Mentre Messi e compagni sono in vacanza qualche giorno, prima di ritrovarsi per preparare il ... Leggi su corrieredellosport

Barcellona, si pensa al dopo Setien: Blanc in pole

Niente titolo e crisi di squadra mai vista prima. Questo è il clima che si respira in quel di Barcellona in vista della sfida di Champions contro il Napoli. Da alcuni giorni si vocifera che, per quest ...

