Belen e Antinolfi fanno sul serio: dove sono andati insieme? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi vola a Ibiza da Belen Rodriguez e i due vengono di nuovo paparazzati dal settimanale Chi. La questione tra di loro si sta facendo seria? Alla fine eccolo che riappare a Ibiza. Gianmaria Antinolfi, nuova fiamma di Belen Rodriguez, è stato nuovamente immortalato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e in edicola da oggi, mercoledì 22 luglio, mentre se la gode sull’isola delle Baleari conArticolo completo: Belen e Antinolfi fanno sul serio: dove sono andati insieme? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

veracegossip : Su @chimagazineit di questa settimana tutte le foto inedite del duo Marcuzzi De Martino... La strana coppia Leotta… - gossipblogit : Belen Rodriguez tra le braccia di Gianmaria Antinolfi (foto) - IncontriClub : Belen Rodriguez tra le braccia di Gianmaria Antinolfi (foto) - Notiziedi_it : Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: ecco la nuova coppia dell’estate! - infoitcultura : Belen Rodriguez | la mamma di Antinolfi rivela i retroscena della relazione | “Tutto merito mio” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antinolfi

Giornalettismo

Il gossip su Belen Rodriguez impazza e Chi ha pubblicato gli ultimi scatti insieme a Gianmaria Antinolfi in quel di Ibiza. Tra le braccia dell’imprenditore napoletano il piccolo Santiago, figlio della ...Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in barca insieme al suo piccolo Santiago, eppure non sono giornate spensierate per lei: la showgirl argentina non sembra ancora aver superato la rottura con ...