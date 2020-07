Belen a Ibizia con Antinolfi: Gianmaria già dolce con Santiago (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi ha raggiunto Belen a Ibiza ed ha trascorso con lei il weekend: Gianmaria sorprende per la tenerezza con Santiago, segnali importanti. Cosa dirà Stefano? Tutti si chiedevano come mai il bell’imprenditore campano non fosse in vacanza a Ibiza con Belen: eccoli accontentati. Lo scoop del settimanale Chi. Antinolfi raggiunge Belen a Ibiza per un weekend bollente Dopo i baci immortalati a Capri ecco che prosegue la relazioneArticolo completo: Belen a Ibizia con Antinolfi: Gianmaria già dolce con Santiago dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Belen Ibizia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen Ibizia