Aurora Ramazzotti doveva mandare la foto con in brufoli alla dermatologa poi la scelta coraggiosa (Di mercoledì 22 luglio 2020) La perfezione non esiste e lo dicono tutti ma pochi come Aurora Ramazzotti hanno il coraggio di mostrarsi senza filtri. Quella foto con i brufoli ha buttato giù qualche muro, almeno in questi giorni. Anche Aurora usa i filtri, come tutti, ma anche lei come tutti e tutte ha dei difetti, la differenza è che quello scatto che doveva inviare alla dermatologa è finito sui social, sul suo profilo Instagram, con un obiettivo ben preciso. A TV8 nello studio di Ogni mattina Aurora Ramazzotti ha raccontato che quello scatto che mostra l’acne è del suo fidanzato, è un’immagine dello scorso fine settimana, erano insieme a Venezia. Ha guardato la foto e ha pensato che ... Leggi su ultimenotizieflash

