Annullati i concerti europei di Tiziano Ferro, info biglietti e rimborsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) I concerti europei di Tiziano Ferro sono Annullati. La pandemia che ha colpito tutto il mondo piega anche i live che il cantautore di Latina avrebbe dovuto tenere nel Vecchio Continente, con tutti gli eventi cancellati e senza recupero. Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono accedere al rimborso del tagliando attraverso le informazioni che sono contenute a questo link. Come già specificato, non ci saranno recuperi, quindi è necessario accedere al rimborso del biglietto acquistato. Il tour in Italia rimane invece confermato, con tutte le date annunciate negli stadi e biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Non sono poi mancate le prime polemiche, legate ... Leggi su optimagazine

