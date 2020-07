Alì: stasera su Iris il film con Will Smith nei panni di Muhammad Alì (Di mercoledì 22 luglio 2020) stasera su Iris alle 21:00 arriva Alì, il film con Will Smith nei panni del campione del mondo di pugilato Muhammad Alì. Alì è il film in onda stasera su Iris alle 21:00. Will Smith interpreta il campione peso massimo Cassius Clay, diventato poi Muhammad Alì, una delle figure più affascinati della storia dello sport mondiale. Ali racconta dieci anni di vita del pugile che ha rivoluzionato la box. Dal 1964 al 1974, gli anni dell'ascesa e dei grandi successi, della popolarità , ma anche i momenti più bui, le polemiche politiche dopo il suo incontro con Malcolm X. Il regista del film sposa la tesi che ... Leggi su movieplayer

