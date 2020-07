Aggiornamento contagi bollettino Covid, salgono i positivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Personale Ulss, archivio Situazione contagi Covid sotto controllo in Ulss3, massima attenzione ai nuovi piccoli focolai 21 luglio 2020 Situazione Covid Ulss4: 'Tolti gli stranieri, il numero dei ... Leggi su veneziatoday

repubblica : Coronavirus mondo, Oms: 'Record di contagi'. Superate 600mila vittime a livello globale [aggiornamento delle 17:32] - roseg_68 : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, 51 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24 ore [di ALESSANDRA CORICA] [aggiornamento delle 18:53… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, 51 nuovi contagi e un morto nelle ultime 24 ore [di ALESSANDRA CORICA] [aggiornamento del… - sportface2016 : LIVE #Coronavirus | Aggiornamento ore 19:10 - La situazione nel mondo #covid19 - Lacatenaz : RT @rep_torino: Piemonte, test alle badanti dopo le vacanze all’estero: la Regione teme i contagi di ritorno [di MARIACHIARA GIACOSA] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento contagi

L'OMS - "Mentre certamente in Europa occidentale la malattia è sotto controllo, abbiamo ancora trend preoccupanti nell'Europa meridionale e nei Balcani, quindi non siamo ancora fuori pericolo nell'amb ...CASERTA - Come prevedibile si allarga e sta interessando altri centri dell'Alto Casertano per questioni lavorative, svago, amicizia o familiari la rete di contatti diretti (o indiretti) con la 55enne ...