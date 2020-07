Un’altra aggressione ai ragazzi del Cinema America, il presunto colpevole sarebbe vicino all’estrema sinistra (Di martedì 21 luglio 2020) Sabato pomeriggio, a Roma, il presidente del Cinema America Valerio Carocci è stato aggredito. Prima è stato afferrato al collo sotto gli occhi di una testimone, e poi è stato lasciato a terra. Il ragazzo è finito in ospedale dove è stato refertato. Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, Carocci ha preferito non commentare. L’autore del gesto sarebbe un ragazzo vicino ai centri sociali, un militante dell’estrema sinistra, già attenzionato, in passato, dal Questore per minacce sempre allo stesso Carocci. L’episodio è avvenuto nella stessa zona dove si trova il Cinema, e cioè lo storico quartiere Trastevere. L’incontro è stato casuale, e dopo gli insulti e le minacce, la cosa è ... Leggi su open.online

