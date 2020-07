Ue, Confindustria “Buon risultato, ora piani seri e Mes” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’esito del Consiglio europeo sul Recovery Plan rappresenta un buon risultato. E’ frutto di lunghe mediazioni, l’Europa risponde al COVID come non era avvenuto con le crisi del 2008 e del 2011”. Questo il commento di Confindustria in merito all’accordo raggiunto al vertice di Bruxelles. “Si tratta di un risultato ottenuto anche grazie all’azione del Governo italiano, in linea con il paziente ma fermo traino esercitato da Germania e Francia. Ora è il tempo di predisporre al più presto piani d’impiego delle risorse che siano seri e credibili, volti al rilancio dell’economia, dell’impresa e del lavoro” – sottolinea Confindustria. “Gli obiettivi, i tempi e le risorse ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ue, Confindustria “Buon risultato, ora piani seri e Mes” - AgenziaASI : Vertice UE: Confindustria, buon risultato ora piani seri e MES - Notiziedi_it : Ue, Confindustria “Buon risultato, ora piani seri e Mes” - nestquotidiano : Ue, Confindustria “Buon risultato, ora piani seri e Mes” - dvdstl : RT @HuffPostItalia: Confindustria: 'Buon risultato del Governo sul Recovery fund' -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria “Buon Fusione Agsm-Aim, chi sono i politici veneti che si agitano (a vuoto) Policymakermag