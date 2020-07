Ucraina, uomo armato sequestra un bus: 10 ostaggi. La Polizia al lavoro per la liberazione senza vittime (Di martedì 21 luglio 2020) Sarebbero una decina le persone prese in ostaggio su un autobus a Lutsk, in Ucraina da un uomo armato. Che minaccia di far saltare in aria il veicolo. E non venti, come risultava in un primo momento. Lo sostiene il servizio di intelligence Ucraina in un comunicato. Al momento non c’è notizia di possibili feriti. Anche se si sono uditi degli spari e sono andati in frantumi due finestrini. Ucraina, uomo armato sequestra un bus La notizia del sequestro era stata diffusa dalla Polizia Ucraina. Che ha riferito di aver isolato la città di Lutsk. E di aver dato il via all’operazione ‘ostaggi’ per liberare le persone che si trovano sul bus. Il ... Leggi su secoloditalia

