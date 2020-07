Uboldo, Origgio: “Viviamo i nostri boschi. Solo così sparirà la droga” (Di martedì 21 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt “Solo noi cittadini potremo tenere alla larga i venditori di morte”. Non ha dubbi l’ex assessore uboldese ai Servizi sociali Ercole Galli, ambientalista e profondo conoscitore del verde uboldese, a proposito dello spaccio di stupefacenti nei boschi di Uboldo e Origgio. “L’unico modo per allontanare questi personaggi è non lasciarli spadroneggiare nel nostro territorio”. “Vivere … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Uboldo, Origgio: “Viviamo i nostri boschi. Solo così ... Leggi su ilnotiziario

Gerenzano (Varese), 12 luglio 2020 - Allarme polpette letali: si mobilitano i carabinieri. Ieri mattina sono stati bonificati con una speciale unità cinofila le strade e i parchi urbani a Gerenzano, U ...

Si chiama «Puma», ha 9 anni ed è un pastore belga femmina in forza all’Unità cinofila antiveleno dei carabinieri forestali di Verbania, in Piemonte, e prestata ai colleghi del comando provinciale di V ...

