Turchia, ritrovata morta nel bosco la studentessa scomparsa 5 giorni fa (Di martedì 21 luglio 2020) Turchia, ritrovata morta nel bosco la studentessa scomparsa 5 giorni fa. Un altro gravissimo femminicidio scuote il paese arabo La Turchia è nuovamente scossa da un cruento fatto di cronaca che riguarda una giovane donna. Pinar Gultekin era una giovane studentessa di 27 anni scomparsa nel nulla solo 5 giorni fa, nella zona di Mugla, …

ANKARA - Un nuovo drammatico femminicidio sconvolge la Turchia. Il corpo di una studentessa universitaria di 27 anni che risultava scomparsa da 5 giorni, Pinar Gultekin, è stato ritrovato tra i boschi ...

