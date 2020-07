Torino, violenze in carcere: chiusa l’inchiesta. Tra i 25 indagati anche il direttore e il capo delle guardie. “Hanno coperto gli episodi” (Di martedì 21 luglio 2020) La procura di Torino ha concluso le indagini sulle presunte violenze, in alcuni casi torture, sui detenuti del carcere Lorusso-Cutugno. Tra i 25 indagati dal pm Francesco Pelosi figurano anche il direttore Domenico Minervini e il capo delle guardie carcerarie Giovanni Battista Alberotanza che, secondo l’accusa, avrebbero sempre coperto gli episodi. Entrambi sono accusati di favoreggiamento, il direttore anche di omessa denuncia. I casi di violenze denunciati dai detenuti dell’istituto penitenziario torinese sono decine. E sono finiti anche nelle relazioni della Garante dei diritti delle persone private delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

