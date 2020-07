Tor Sapienza, esplosione e incendio in palazzo abbandonato: nessun ferito (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – Un boato seguito da un’improvvisa colonna di fumo nero. Questo ha allarmato una pattuglia della Polizia Locale del Gssu, in servizio di controllo intorno al campo di via Salviati, che e’ intervenuta dando l’allarme in una palazzina abbandonata di via Raffaele Costi, nella zona di Tor Sapienza a Roma. Sul posto gli agenti hanno potuto constatare che nella palazzina si era sprigionato un incendio. L’area e’ stata circoscritta e al momento non risultano persone coinvolte. Sul posto i Vigili del fuoco. Al vaglio le cause dell’accaduto. Leggi su romadailynews

Fiamme in un palazzo dismesso in via Raffaele Costi, zona Tor Sapienza, periferia di Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti del Gssu della polizia locale di Roma Capitale che erano ...

