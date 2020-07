Sassuolo, Bourabia: “De Zerbi incredibile, ci ha insegnato a dominare. Milan? Match decisivo per l’Europa” (Di martedì 21 luglio 2020) "De Zerbi ci insegna a dominare le partite, la sua filosofia è trascinante, incredibile".Sono le parole del centrocampista del Sassuolo, Mehdi Bourabia, in vista della delicata sfida di questa sera contro il Milan. Il giocatore, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", si è espresso sull'importante momento vissuto dai neroverdi soffermandosi sull'obiettivo Europa."Sassuolo-Milan è decisiva per l'Europa?Sì: vincere significa crederci ancora, anche se un eventuale ottavo posto equivarrebbe a una crescita rispetto a un anno fa". Leggi su mediagol

