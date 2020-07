Roma, Zaniolo ora è un caso. Il complotto: “tutto orchestrato per la cessione alla Juve” (Di martedì 21 luglio 2020) Tra la Roma e Zaniolo qualcosa si è rotto. Il giallorosso è uno dei talenti più importanti del calcio italiano, l’inizio di stagione entusiasmante aveva lanciato il calciatore come uno dei migliori in Serie A. Poi il bruttissimo infortunio con la rottura del crociato. Infine il Coronavirus e il lockdown hanno permesso il recupero e di tornare nel finale di campionato. L’esordio ed il gol contro il Brescia. Poi la rottura che rischia di portarlo lontano dalla Roma entro i prossimi mesi e nella futura sessione di mercato che partirà ufficialmente a settembre. L’episodio risale alla sfida contro il Verona, secondo quanto riportato negli ultimi giorni tutto è nato dal rimprovero di Mancini, poi le parole di Fonseca con l’allenatore che non ha ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #Zaniolo vuole lasciare la #Roma : la #Juve è sempre più vicina ?? #SportMediaset - forumJuventus : [Sportmediaset] Zaniolo vuole lasciare la Roma, la Juve si avvicina sempre più ?? - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Roma, c'è un caso #Zaniolo: il futuro è in dubbio. #Inter e #Juve osservano - infoitsport : Futuro Zaniolo, per la Roma è incedibile: le news di calciomercato -