Rogue | il trailer del film action con star Megan Fox

Megan Fox è la protagonista dell'action thriller Rogue, di cui online è stato condiviso il trailer in attesa della distribuzione negli USA Rogue, di cui online è stato condiviso il trailer, ha come protagonista l'attrice Megan Fox e il progetto sarà distribuito direttamente sul circuito di video on demand americano dal 28 agosto. Il video mostra qualche sequenza spettacolare che anticipa le difficoltà e gli ostacoli che dovranno affrontare i protagonisti, alle prese con molte situazioni ad alto tasso di adrenalina. Nel film diretto da M.J. Bassett, l'attrice Megan Fox interpreta una donna che lavora come mercenario. Rogue racconta infatti la storia di Samatnah O'Hara che guida un team ...

