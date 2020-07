“Riforma” del Vaticano: stop alle tariffe per le messe e anche i laici potranno celebrare i sacramenti (Di martedì 21 luglio 2020) La Congregazione per il clero del Vaticano ha recentemente ridisegnato l’assetto delle parrocchie, introducendo una serie di novità per quanto riguarda le messe e il ruolo dei parroci e quello dei laici. L’Istruzione sulle parrocchie, questo il nome del documento, è stata emanata in un’ottica più orientata dalle esigenze missionarie e ai più poveri. Il Vaticano: via alle tariffe per le messe Secondo il Vaticano la Sacra Messa, così come tutti i sacramenti, non può implicare un prezzo da pagare, come fosse una tassa per il servizio reso. In particolare, in una nota si legge che non si deve in alcun modo “dare l’impressione che la celebrazione ... Leggi su notizieora

TeresaBellanova : La ripresa dei lavori del Consiglio #Agrifish è dedicata alla riforma della #PAC. Sosteniamo una PAC forte, con una… - simonebaldelli : Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedev… - s_parisi : Se Italia fosse arrivata a Bruxelles con una radicale riforma sulle semplificazioni, senza aver buttato soldi in Al… - NotizieOra : “Riforma” del Vaticano: stop alle tariffe per le messe e anche i laici potranno celebrare i sacramenti… - blu_istanbul : RT @adrianobusolin: Il Paese è ostaggio di una cricca di palamara ideologicamente corrotta che ritiene l’Italia un Paese senza frontiere in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Riforma” del