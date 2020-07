Recovery Fund: “quello che ‘giornaloni’ e TG non vi diranno mai” (Di martedì 21 luglio 2020) Tutti sembrano essere usciti vincitori dalla firma sull’accordo Ue e il Recovery Fund. Ma non tutto è chiaro, a partire da quando arriveranno i soldi. Alle 5.32 del 21 luglio è scattato un lungo applauso: il Recovery Fund era cosa fatta, l’aiuto ai Paesi piegati economicamente dal coronavirus è diventata realtà. Pacche sulle spalle e sogghigni tra i partecipanti alla riunione fiume dell’Unione Europea. Pare non ci sia nessuno ad avere perso, dalla lunga maratona escono tutti vincenti. L’opposizione in Italia, Salvini a parte, è stata tenera con il premier Conte al quale è stata riconosciuta la costanza con la quale si è battuto contro il Mes. “Un giorno storico per l’Italia e per l’Europa”, annuncia Conte. ... Leggi su chenews

