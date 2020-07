Probabili formazioni 35^ giornata: si parte con Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan. Malinovskyi e Rebic dal 1′, out Ilicic (Di martedì 21 luglio 2020) Probabili formazioni 35 giornata- La Serie A si prepara all’immediato ritorno in campo dopo la vittoria della Juventus ai danni della Lazio nella sfida di ieri sera, oggi sarà il… L'articolo Probabili formazioni 35^ giornata: si parte con Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan. Malinovskyi e Rebic dal 1′, out Ilicic proviene da SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 35 Goal.com Atalanta: Malinovskyi-Gomez. Milan, Rebic titolare. Inter: Lautaro rifiata

Il 35° turno si apre oggi alle 19.30 con la sfida tra Dea e Bologna: torna l'ex Barrow. In serata Pioli affronta il Sassuolo col ballottaggio Calabria-Conti A poche ore dal matchpoint scudetto con cui ...

Probabili formazioni Spal - Roma. Dove vederla in tv

Di Biagio dovrebbe confermare il modulo a due punte pesanti, Cerri e Petagna. Attenzione però ai possibili sviluppi, perché il primo potrebbe cedere il posto a Floccari o a Valoti, in un più accorto ...

