Ponte | discontinuità nel servizio idrico a causa di perdite ancora non individuate

Ponte (Bn) – Di seguito una nota stampa della Gesesa. "Comunichiamo, che a causa perdite occulte, non ancora individuate, i livelli dei serbatoi in vasca si sono abbassati causando discontinuità del flusso idrico I nostri tecnici, già da alcune settimane, stanno intensificando la ricerca perdite. Le zone del Comune di Ponte interessate sono: Via Staglio – Via Monte -Via Castelluccia. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.

