Per Lenglet terapia conservativa di 10 giorni. Sarà in campo contro il Napoli (Di martedì 21 luglio 2020) Il Barca ha terminato il suo impegno con la Liga e adesso si concentra sulla Champions e sulla partita di ritorno degli ottavi contro il Napoli. La rosa blaugrana sarà parecchio sfornita, con solo 14 giocatori disponibili, sempre che recuperino in tempo almeno Lenglet e Griezmann. A proposito di Lenglet. Domenica pomeriggio, a Vitoria, il centrale francese è stato costretto ad uno stop per infortunio, ma la situazione è meno grave del previsto. Il club catalano ha emesso un bollettino medico in cui parla di “fastido all’inguine” e di un trattamento con una terapia conservativa di circa dieci giorni. Dunque, a meno di contrattempi, Lenglet dovrebbe essere presente in campo l’8 agosto, ... Leggi su ilnapolista

