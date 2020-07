Nicola Zingaretti: "La legge elettorale va votata ora, senza ambiguità" (Di martedì 21 luglio 2020) Sulla legge elettorale “tutte insieme le forze di maggioranza, con una riserva di Leu, dopo mesi di confronto hanno approvato un testo che deve essere votato ora, con un confronto parlamentare anche con le opposizioni”. “Su questo punto margini di ambiguità nella maggioranza non possono esistere”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.“Il risultato straordinario del Governo Conte a Bruxelles - scrive Zingaretti - dà stabilità al paese e rassicura gli italiani rispetto alle difficili prove che avremo nei prossimi mesi. Dopo la forte gestione che l’esecutivo ha messo in campo per fronteggiare il Covid, avevamo chiesto una accelerazione e una svolta. Ciò sta avvenendo, e ci costringe in futuro ad essere ... Leggi su huffingtonpost

C’è grande soddisfazione in Italia dopo che nella notte è stato raggiunto l’accordo sul Recovery Fund. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha esternato parole di elogio, e al premier ha fatto ...

Il Pd milanese prende a bordo gli ex di Pisapia

MILANO. Gli ex pisapiani entrano nel Partito democratico. In 58, prevalentemente milanesi, hanno sottoscritto l'appello «Stare insieme, per cambiare» annunciando il loro ingresso nel Pd. L’annuncio è ...

