Milan, Pioli: "Speravo nella conferma, sono felicissimo. Ibra? Penso alla squadra" (Di mercoledì 22 luglio 2020) La vittoria del Milan sul Sassuolo ha un significato che va al di là dei tre punti, dopo il fischio finale è arrivato anche il rinnovo ufficiale per Stefano Pioli: il tecnico resterà alla guida dei rossoneri fino al giugno 2022, spazzando via così le voci sull'imminente arrivo di Rangnick a Milano. Pioli ha parlato così del rinnovo, ai microfoni di Sky Sport: Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/lQ0C6m5kwF Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/NoAXco8SwV#SempreMilan... Leggi su 90min

