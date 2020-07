Marigliano, sindaco Pd arrestato: Carpino molla tutto. Braccio di ferro Jossa-Lombardi (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lascia gli incarichi di partito e non si ricandiderà a sindaco di Marigliano. L’avvocato e primo cittadino del Comune vesuviano Antonio Carpino molla tutto – come prevedibile – dopo l’arresto di stamattina con le accuse di voto di scambio politico-mafioso e corruzione elettorale. Proseguono intanto a tambur battente le riunioni del Pd alla ricerca del nuovo candidato sindaco. Il partito proprio ieri aveva rinnovato il sostegno a Carpino per le elezioni comunali. Come anticipato da Anteprima 24 i nomi sul tavolo del Pd sono quelli del capogruppo in Città metropolitana, Giuseppe Jossa, del presidente del Consiglio comunale Vito Lombardi e di Gaetano ... Leggi su anteprima24

