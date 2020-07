Manuel Bortuzzo, chi è l’ospite di Io e Te: età del nuotatore che lotta dopo l’incidente (Di martedì 21 luglio 2020) Il sorriso Manuel Bortuzzo non lo ha mai perso, nemmeno dopo quel tragico 3 febbraio 2019, quando la sua vita è cambiata per sempre. Manuel era una giovane promessa del nuoto italiano, ma il destino lo ha messo di fonte ad un tragico evento. Il ragazzo era in compagnia della sua fidanzata quando un colpo di pistola lo ha centrato interrompendo il suo sogno. La pistola danneggiò la sua spina dorsale, costringendolo alla sedia a rotelle. Poteva crollare come avrebbero fatto forse la maggior parte delle persone. Manuel Bortuzzo invece ha sempre lottato, non si è mai arreso al destino beffardo. Sta ancora combattendo la sua battaglia ma intanto ride e non si è mai buttato giù nonostante i naturali periodi di sconforto come racconta ospite ... Leggi su italiasera

