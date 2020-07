La Nazionale per la prima volta nella storia a Benevento (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA, 21 LUG - La Figc, dopo avere ufficializzato le sedi delle partite della Nazionale a settembre e ottobre, ha reso noti i nomi delle città che ospiteranno le due sfide degli azzurri a novembre: l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CarloCalenda : Oh questo è il modo giusto per difendere l’interesse nazionale di una grande potenza manifatturiera e della patria… - Marcozanni86 : Errore, non tutti i leader combattono per l'interesse nazionale: #Conte e i piddini combatto per l'interesse l€urop… - maumartina : Alla Camera inizia la discussione per istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime da #coronavirus il 1… - Napo0120 : @GiuseppeConteIT Leggevo qua e là commenti di insigni giuristi. La sostanza è che, indebitando l'Italia a ripagare… - ItaliaVivaUdine : RT @ItaliaViva: Oggi è un giorno storico per l’Europa. #EUCO ha preso decisioni che solo pochi mesi fa apparivano impossibili. Adesso però… -