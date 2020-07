La canzone d’autore a Sanremo 2021, la rivoluzione della terza serata tra le novità di Amadeus (Di martedì 21 luglio 2020) La canzone d'autore a Sanremo 2021, nella serata del giovedì. La conferma ufficiale del ritorno in conduzione di Amadeus è di qualche giorno fa, ma iniziano ad arrivare le prime novità che il conduttore ha in mente per la prossima edizione della manifestazione, che presenterà con la collaborazione dell'amico Fiorello. In una recente intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, Amadeus ha messo il punto sulla serata del giovedì, che dovrebbe tenersi il 4 marzo. Le cover rimarranno la colonna portante della terza serata ma saranno legate alla storia del cantautorato italiano, anche non legato al Festival di Sanremo. Racconta il conduttore e direttore ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : #Amadeus “Ho scritto e consegnato il regolamento. Nessuna rivoluzione. Ma c’è una novità: il giovedì sarà una serat… - SerieTvserie : Sanremo 2021, Amadeus annuncia la prima novità: 'Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore italiana' - tvblogit : Sanremo 2021, Amadeus annuncia la prima novità: 'Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore italiana' - maryguardacose : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Ho scritto e consegnato il regolamento. Nessuna rivoluzione. Ma c’è una novità: il giovedì sarà una serata ded… - Marimoro19 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus “Ho scritto e consegnato il regolamento. Nessuna rivoluzione. Ma c’è una novità: il giovedì sarà una serata ded… -

Ultime Notizie dalla rete : canzone d’autore Scandicci Estate: dal 13 luglio al 27 settembre Open City 2020, "Lo spettacolo di stare insieme" Met