Kledi Kadiu | ’35 anni fa ero al freddo ora ballo con mia figlia’

Sfogliando l'album dei ricordi Kledi Kadiu si imbatte in una foto di 35 anni fa che risale a quando studiava danza in Albania per inseguire il suo sogno: diplomarsi come ballerino all'Opera di Tirana. Un dolce ricordo, anche se ai tempi quel sogno è costato sacrifici e tanta dedizione anche in condizioni non propriamente idilliache: "Qui ero un bambino pieno di voglia di fare, di studiare, di diventare" scrive l'ex insegnante di Amici. "Da questa foto sono passati 35 anni. Fa impressione a pensarci ma ancora di più fa impressione scriverlo".

L'ex ballerino di «Amici» ha condiviso su Instagram uno scatto di sé bambino, allievo all'Accademia di Tirana. «Facevo lezione 7 giorni su 7. Gli inverni erano freddissimi, ma devo dire che sono sempr ...

La fatica di Kledi Kadiu da bambino, al freddo dell’accademia di Tirana: “Il gelo mi ha temprato”

Non aveva ancora compiuto 10 anni Kledi Kadiu quando, insieme ad altri sette coetanei, posò per una foto che avrebbe rispolverato 35 anni dopo, per poi condividerla sui social. È un’immagine ...

