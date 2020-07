KKN - La probabile contro il Parma: tornano titolari Allan e Lozano (Di martedì 21 luglio 2020) Domani è il giorno di Parma-Napoli, match valido per il 35esimo turno di Serie A. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che domani manderà in campo Gattuso contro gli emiliani. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : KKN - La probabile contro il Parma: tornano titolari Allan e Lozano -

Ultime Notizie dalla rete : KKN probabile

Tutto Napoli

Domani è il giorno di Parma-Napoli, match valido per il 35esimo turno di Serie A. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che domani manderà in campo Gattuso cont ...Domani al San Paolo andrà in scena Napoli-Milan. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che scenderà in campo contro i rossoneri. In porta rientrerà Ospina, in d ...