Italia, la nazionale per la prima volta nella storia giocherà a Benevento (Di martedì 21 luglio 2020) (ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Figc, dopo avere ufficializzato le sedi delle partite della nazionale a settembre e ottobre, ha reso noti i nomi delle città che ospiteranno le due sfide degli azzurri a novembre: l'Italia sarà di scena pe ... Leggi su tuttonapoli

