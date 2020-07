Il Regio riparte a novembre. Schwarz: “Ancora incerti su capienza massima” (Di martedì 21 luglio 2020) Sarà “Jenufa” di Janacek con regia di Christof Loy ad aprire la nuova stagione del Teatro Regio di Torino a novembre. Lo annuncia il sovrintendente Sebastian Schwarz nel presentare il programma che a dicembre prevede invece un nuovo allestimento della Boheme, con regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. “Dite ai vostri lettori e spettatori di venire a sentire i nostri concerti – perché sono in totale sicurezza e la musica è una cura per l’anima, la stagione estiva è cominciata” dice Schwarz ai giornalisti. “Dal canto nostro – prosegue il sovrintendente dell’ente lirico – stiamo lavorando per la prossima stagione, anche se potremo cominciare a vendere biglietti ed abbonamenti solo a settembre perché ancora ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Il Regio riparte a novembre. Schwarz: “Ancora incerti su capienza massima” - infoitcultura : Il Regio riparte con la musica dal vivo, Schwarz: 'Repertorio insolito per far rinascere il teatro' - infoitcultura : 'Estate con il Regio', il Teatro Regio di Torino riparte, ecco il programma dal 16 al 23 luglio - solops : “Estate con il Regio”, il Teatro Regio di Torino riparte, ecco il programma dal 16 al 23 luglio… - lanzillottaserg : “Estate con il Regio”, il Teatro Regio di Torino riparte, ecco il programma dal 16 al 23 luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Regio riparte Il Regio riparte il 28 ottobre con un concerto: recuperate produzioni pre Covid, in estate si punta a Parco Dora TorinOggi.it Montesilvano, Alberto Sordi spiegato in 2 ore dal regista Davide Desiderio

Le lezioni sono tenute da Davide Desiderio, scrittore, autore radio-televisivo e regista (“Piano di studi”, “Le 5 giornate di Roma”, “La buona terra”, e assistente alla regia di “Boris - Il film”).

Questo mio ritorno sul palco dietro un muro di plexiglas

Ripartirà in tournée nella prossima stagione. «Jezabel», dal romanzo di Irène Nèmirovsky con l’adattamento di Francesco Niccolini e la mia regia, è andato in scena al Nuovo a febbraio, ultimo ...

Le lezioni sono tenute da Davide Desiderio, scrittore, autore radio-televisivo e regista (“Piano di studi”, “Le 5 giornate di Roma”, “La buona terra”, e assistente alla regia di “Boris - Il film”).Ripartirà in tournée nella prossima stagione. «Jezabel», dal romanzo di Irène Nèmirovsky con l’adattamento di Francesco Niccolini e la mia regia, è andato in scena al Nuovo a febbraio, ultimo ...