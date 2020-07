Il padre più vecchio del mondo, diventa papà a 96 anni: “Il mio segreto è il cibo” (Di martedì 21 luglio 2020) Si tratta del padre più vecchio del mondo. Il suo primogenito è nato quando l’uomo aveva 92 anni ed il secondo quando ne aveva 96. Parlando della sua “longeva fertilità”, Ramajit Raghav, ha rivelato quello che ritiene essere il suo segreto. Pare che un’alimentazione priva di carne e pesce abbia caratterizzato la vita dell’uomo, tanto da fargli credere che proprio il cibo possa essere la componente che gli ha permesso di diventare padre ad un’età così avanzata. Ramajit Raghav, si era aggiudicato già il titolo di padre più vecchio del mondo, quando quattro anni prima aveva avuto il suo primogenito Bikramjeet ... Leggi su velvetgossip

EnricoLetta : Oggi il padre del tanto di buono che c’è in Europa, Jacques #Delors, compie 95 anni. Gli auguri e la speranza che q… - albertoangela : In queste ore, esattamente 51 anni fa, l’uomo realizzava la sua più grande avventura: lo sbarco sulla Luna. Rivivia… - Antonio_Tajani : Come si può aggredire una donna, per di più disabile? Solo un vigliacco può compiere un gesto del genere, picchiand… - trimpa48 : RT @albertoangela: In queste ore, esattamente 51 anni fa, l’uomo realizzava la sua più grande avventura: lo sbarco sulla Luna. Riviviamo as… - HildaMezaM1 : RT @Lorena_Sca_: - È domenica? - È lunedì. - Ah è vero, mi sono sbagliato. Mio padre, 80 anni. Un omone di 180 cm, gambe lunghe, braccia fo… -

Ultime Notizie dalla rete : padre più I 9 ricercati più pericolosi d'Italia Crimeblog.it