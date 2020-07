Ibrahimovic: «Situazione strana al Milan. Futuro? Ho ancora tre partite» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’attuale Situazione in casa rossonera. PRESTAZIONE – «Doppietta? Per questo sono sempre arrabbiato. Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qui per giocare e vincere, stiamo facendo delle cose ma non è ancora finita. Siamo al limite per fare il passo per l’Europa. Meglio qualificarci direttamente, ma anche con i preliminari va bene». Futuro – «Ho ancora tre partite, dieci giorni, nessuno qui mi ha detto niente e non mi aspetto ... Leggi su calcionews24

