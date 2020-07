“Grey’s Anatomy”: la serie tv affronterà la pandemia di coronavirus nella stagione 17 (Di martedì 21 luglio 2020) Grey's Anatomy sfoglia la gallery Ovvio, si dirà. Il medical drama più popolare da quasi vent’anni non poteva non affrontare il tema della pandemia, la crisi sanitaria mondiale di cui non si vede la fine. Sicché ecco l’annuncio: Grey’s Anatomy, il cui set della stagione 17 deve ancora essere allestito per le stesse ragioni di sceneggiatura che la writing room ha deciso di sviluppare, cercherà di descrivere cosa vuol dire per il Grey Sloan Memorial Hospital (e per i suoi “medici”) essere colpito dalla crisi del ... Leggi su iodonna

Sara2211___ : @lastgiuli @Giusy_Ultimo lascia perdere ad iniziare grey's anatomy. è come una relazione tossica. - NerdPool_IT : La showrunner di Grey's Anatomy ha spiegato il lavoro che stanno già facendo per introdurre l'argomento coronavirus… - aaaleessia : RT @asuvsetplease: alcune frasi di grey's anatomy che mi hanno uccisa emotivamente - a thread?? - Michela88915730 : Devo smetterla di guardare grey's anatomy quando ho il ciclo #GreysAnatomy - Lorenzo_Dedalus : Pare che la stagione 17 di Grey’s Anatomy sarà incentrata sulla pandemia. TI PREGO @spampistefania dimmi che farai… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grey’s Anatomy” Ascolti tv USA giovedì 25 ottobre: Legacies parte bene per The CW, cala Supernatural Dituttounpop