Grey’s Anatomy 17 affronterà anche il tema della pandemia da Covid-19 (Di martedì 21 luglio 2020) Grey’s Anatomy parlerà del Coronavirus e della pandemia nella stagione 17 Grey’s Anatomy parlerà di Covid-19. Krista Vernoff parlando dei suoi piani in vista della stagione 17 di Grey’s Anatomy le cui riprese a breve dovrebbero cominciare mantenendo così fede all’impegno di ABC di riportarla in onda in autunno, non ignorerà la pandemia che stiamo vivendo. “Non è pensabile che un medical drama che dura da tanti anni non affronti un evento medico di tale portata” ha spiegato la showrunner della serie che in Italia è tornata su Fox con gli episodi in italiano e da agosto manderà in prima tv gli episodi doppiati. Vernoff ha svelato l’anticipazione ... Leggi su dituttounpop

idkwhatnamed : RT @gbc_cdb: Non chiederti perché la gente diventa pazza. Chiediti perché non lo diventa. Davanti a tutto quello che possiamo perdere in un… - maristelladicor : Una delle puntate migliori di Grey's Anatomy, interpretazione di Ellen da Oscar, the sound of silence arrivato fino… - gbc_cdb : Non chiederti perché la gente diventa pazza. Chiediti perché non lo diventa. Davanti a tutto quello che possiamo pe… - maelicehogws : Nessuno: Io che guardo grey’s anatomy per 5 minuti: piange ogni liquido che ha in corpo - aboutme____38 : #GreysAnatomy Nessuno: Qualcuno a caso durante una puntata a caso di Grey's Anatomy: 'Derek..' Io: -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com