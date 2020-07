Fortnite riceve l’aggiornamento 13.30. Server offline, tutte le novità dell’update (Di martedì 21 luglio 2020) L’aggiornamento 13.30 è in arrivo su Fortnite. Il famoso gioco esports sta infatti ricevendo proprio in questo momento l’importante update, con la manutenzione che è cominciata alle 10 (ora italiana), come confermato anche dall’account Twitter @FortniteStatus. L’intervento di Epic Games, che consente anche di risolvere alcuni bug del gioco, ha messo i Server offline: le operazioni di aggiornamento dovrebbero durare al massimo qualche ora. L’update su Google Play arriverà con un pò di ritardo, mentre su Nintendo Switch sarà leggermente più “corposo”. Ma quali sono le novità previste con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Finora Epic Games non ha fornito molti dettagli su questo update, anche se ... Leggi su esports247

